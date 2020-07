Toyota Yaris Hybrid - tutta nuova: labbiamo guidata - VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Sembra ieri, eppure non era ancora iniziato il ventunesimo secolo quando ha debuttato in Italia la prima generazione della Toyota Yaris. Ora siamo alla quarta: è tutta nuova, a partire dalla piattaforma e dallunità ibrida con batteria agli ioni di litio. Già ordinabile con prezzi a partire da 21.550 euro, la piccola di Nagoya avrà il compito ripetere il successo delle tre generazioni precedenti, scelte da oltre un milione di clienti italiani.Ancora sotto i quattro metri. La nuova Yaris è la compatta di sempre, non si è ingrandita come la concorrenza. Era ed è rimasta sotto i quattro metri, ma ora è più larga di cinque centimetri e più bassa di quattro. Lo spazio per la testa, però, è invariato, ... Leggi su quattroruote

