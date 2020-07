Microplastiche: un animale che le mangia e le digerisce (Di venerdì 31 luglio 2020) Un piccolo organismo, abbastanza comune negli habitat acquatici, sembra in grado di mangiare e scomporre le Microplastiche che ingerisce. Uno studio pubblicato su Nature dimostra come, tramite vari esperimenti e osservazioni, alcuni gammaridi, simili a minuscoli gamberetti,siano in grado di scomporre i frammenti di polietilene una volta ingeriti. Leggi anche: Current Biology, Università della Florida: … Leggi su periodicodaily

Si frammenta, degrada in nanoplastiche, microplastiche, mesoplastiche, fino a macroplastiche (da 10mm a 10/15cm) e megaplastiche (da 15cm in su) ma non scompare, finendo invece per essere ingerita ...Piccoli crostacei possono frammentare le microplastiche in mare in pezzi più piccoli di ... ma non capiamo ancora come questi animali rompano la plastica. Dobbiamo studiare il meccanismo reale di ...