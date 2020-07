Google Chrome, l’impronta per proteggere i dati inseriti in automatico (Di venerdì 31 luglio 2020) Chrome, il browser di Google, permette di rafforzare con l’impronta digitale la funzione di autocompletamento dei dati per i pagamenti. Una tra le funzionalità più usate sui browser dei computer personali è quella che salva in automatico i dati da inserire nei moduli da compilare online. Benché molto comoda comporta tuttavia una serie di rischi di sicurezza, specialmente nel caso di computer condivisi. Altre persone possono in seguito avere accesso alla casella email o all’account del servizio a cui aveva avuto accesso l’utente del pc che li aveva preceduti. E proprio per ridurre notevolmente questi rischi, nel caso dei dati necessari a completare pagamenti su Internet, è solitamente richiesto l’inserimento ... Leggi su bloglive

