Genoa, tensione altissima prima del Verona. I tifosi contestano: “Fuori i cogli… Preziosi vattene!” (Di venerdì 31 luglio 2020) tensione altissima in casa Genoa. La squadra rossoblu ha faticato parecchio nel corso della stagione e si giocherà la salvezza negli ultimi 90 minuti. L’avversaria di turno sarà il Verona, mentre da tenere d’occhio ci sarà il Lecce, impegnato contro il Parma. Ma i tifosi hanno iniziato una contestazione nei confronti del Grifone, dai calciatori al presidente Preziosi, che nei pensieri dei supporters rossoblu ha sempre una posizione di rilievo. All’esterno del centro sportivo ‘Signorini’, dove ieri il Genoa ha ripreso la preparazione, è stato appeso un eloquente striscione: “Fuori i cogli… o fuori da Genova” e attorno moltissime frasi scritte con la vernice spray sul muro tra cui ... Leggi su calcioweb.eu

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Tensione altissima in casa Genoa a due giorni dalla decisiva sfida per la salvezza contro il Verona. All'esterno del centro sportivo Signorini, dove la squadra ieri ha ripres ...

