Meteo, l’ondata di caldo entra nel clou: +41°C in Sardegna e Umbria, +40°C in Toscana e Calabria, +38°C in Lombardia. Le massime [DATI] (Di giovedì 30 luglio 2020) Meteo – L’ondata di caldo africano che sta investendo l’Italia, la prima dell’estate 2020, è entrata nella sua fase clou. Lo testimoniano le temperature che oggi hanno raggiunto soglia +41°C in Sardegna e in Umbria e hanno raggiunto nuovamente i +40°C in Calabria, per il terzo giorno consecutivo. Valori di +37-39°C sono diffusi in diverse regioni, come Lazio, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia. Ecco le massime più rilevanti di oggi, giovedì 30 luglio: +41,4°C a Guspini; +41°C a Deruta; +40°C a Cosenza, Rende, Sellia, Orvieto, Fabro, Torricelle; +39°C a Perugia, Alatri, Olevano Romano, Taurisano, Ceprano, ... Leggi su meteoweb.eu

ParcodiGiacomo : I consigli di Ats #Pavia per fronteggiare l’ondata di #caldo di questa settimana. Prudenza, buonsenso e un pensiero… - Notiziedi_it : Meteo, ecco l’ondata torrida: tutte le città e le zone con la febbre a 40 (gradi) venerdì e sabato - Today_it : #Meteo, ecco l'ondata torrida: tutte le città e le zone con la febbre a 40 (gradi) venerdì e sabato - Ultron65 : RT @iconameteo: Ci siamo, l'apice del #caldo tra oggi e domani: supereremo i 40 gradi!?? Il punto sulle zone più roventi: ?? - VELOSPORT1960 : Previsto per il 31 luglio un livello di allerta 3, ovvero ondata di calore ad elevato rischio che persiste per tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo l’ondata Meteo Rimini: ondata di caldo africano in arrivo, nelle zone interne attesi 33° AltaRimini