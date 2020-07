La supercapriola di Renzi. Cambia idea e fa processare Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) Altra capriola di Matteo Renzi, ora Matteo Salvini per il caso Open Arms è da processare. "Vi era un interesse costituzionalmente tutelato o un preminente interesse pubblico nella scelta del ministro Salvini di non far sbarcare i migranti, scelta che in parte il presidente del Consiglio avallo`? Secondo me non ci sono", ha detto il leader di Italia Viva, parlando in Senato dove si voterà per l'zutorizzazione a procedere nei confronti del capo della Lega ed ex ministro dell'Interno. "È corretto dire che c`e` una responsabilità condivisa con tutto il governo, è innegabile, ma non è l`elemento del contendere. Noi ci accingiamo a votare a favore dell`autorizzazione a procedere: se ci fosse un`autorizzazione a procedere contro l`ex ministro ... Leggi su iltempo

