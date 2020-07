La Comunità di Sant’Egidio e l’attenzione per gli anziani (Di giovedì 30 luglio 2020) Durante il diffondersi del Covid-19 gli anziani sono stati la categoria di persone maggiormente colpite. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, si è battuto molto per la salvaguardia degli anziani, sostenendo che senza di loro non c’è futuro. Sono state raccolte in tutta Europa oltre 15mila firme per dire no a una sanità selettiva che mettesse in secondo piano gli anziani. L’appello della salvaguardia degli anziani è stato sottoscritto anche dalla Comunità di Papa Giovanni XXIII, consentendo così di raggiungere un numero sempre più alto di persone informate sulla raccolta firme. Anche Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, ha sottolineato l’importanza di salvaguardare gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

