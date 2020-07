Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento, superiori alle medie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Tendenti a disporsi da ovest durante le ore più calde della giornata. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve aumento su valori decisamente superiori alle medie, con punte di 36-38 gradi sulle zone interne. Domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli a regime di brezza. Locali rinforzi sulla costa. Mari: poco mossi. temperature: stazionarie o in lieve aumento, con punte di 36-37 gradi sulle zone ... Leggi su meteoweb.eu

