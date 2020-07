Migranti: arrestate 19 persone ad Agrigento perché rientrate in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli uomini, di nazionalità tunisina sono rientrati a Lampedusa nonostante fossero già stati espulsi. Adesso si trovano nel centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana ad Agrigento. Undici Migranti sono stati arrestati perché tornati a Lampedusa per attraccare in Italia, nonostante il decreto di espulsione. Altri otto sono rientrati nella penisola nonostante i respingimenti. Sono … L'articolo Migranti: arrestate 19 persone ad Agrigento perché rientrate in Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Migranti, tornano a Lampedusa dopo l'espulsione: arrestati 19 tunisini

Undici tunisini sono stati arrestati perché tornati a Lampedusa ( Agrigento) nonostante il decreto di espulsione e 8 perché rientrati in Italia nonostante i respingimenti. Sono in totale 19 i nordafri ...

