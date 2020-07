Claudia Galanti, la morte della figlia e la separazione: “La mia vita andata in fumo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Claudia Galanti ha attraversato un periodo particolarmente difficile per quanto riguarda la sua vita privata, che ha deciso di ripercorrere a cuore aperto. La morte della figlia, la separazione dal marito e la scomparsa del padre, avvenuta pochi giorni fa, hanno segnato duramente la showgirl, che spera di ritrovare la felicità con il suo ultimo progetto culinario Foodbeats. Claudia Galanti sconvolta dagli ultimi avvenimenti In un’intervista su Instagram Corriere, come ripreso da altri siti, la bella showgirl ha raccontato il suo terribile periodo vissuto. La morte della figlia di 6 mesi Indila durante il sonno ha sconvolto Claudia, che ora si ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Claudia Galanti: il racconto del suo periodo più buio - #Claudia #Galanti: #racconto #periodo - infoitcultura : Claudia Galanti, fan preoccupati per le sue parole - JohSogos : RT @ilgiornale: Il dramma della morte nel sonno della figlia neonata, la separazione e l'arresto del compagno: ora Claudia Galanti ci ripro… - ilgiornale : Il dramma della morte nel sonno della figlia neonata, la separazione e l'arresto del compagno: ora Claudia Galanti… - infoitcultura : Claudia Galanti dopo la morte del padre: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita” -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Galanti Claudia Galanti, la morte della figlia e la separazione: “La mia vita andata in fumo” Thesocialpost.it Grande Fratello Vip, Paolo Brosio e Dayane Mello potrebbero far parte del cast

Mancano meno di due mesi per l’inizio della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. Fino a questo momento si conosce poco o ...

BOMBA SEXY - Claudia Galanti

NAPOLI - La nuova vita di Claudia Galanti si svolge tra i fornelli. L’ingrediente principale delle sue ricette è il cuore e per sapere cosa bolle in pentola bisogna seguirla nella nuova avventura in c ...

Mancano meno di due mesi per l’inizio della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. Fino a questo momento si conosce poco o ...NAPOLI - La nuova vita di Claudia Galanti si svolge tra i fornelli. L’ingrediente principale delle sue ricette è il cuore e per sapere cosa bolle in pentola bisogna seguirla nella nuova avventura in c ...