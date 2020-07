Caro Conte, attenzione ai complimenti: possono essere insidiosi e ambivalenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non c’è da stupirsi, conoscendo il tenore degli apprezzamenti che hanno accompagnato Giuseppe Conte da prima che si insediasse a palazzo Chigi; però ora le opposte ma convergenti distorsioni e strumentalizzazioni finalizzate a condizionare, vanificare e/o svilire il risultato finale incassato con il Recovery fund, impensabile solo due mesi fa, meritano qualche riflessione. Da un canto c’è il profluvio di complimenti, felicitazioni, lodi sperticate da parte degli “impensabili” furbi che vogliono salire sul carro del vincitore da cui saggiamente gli consigliano di prendere le distanze i cittadini e amici di Volturara Appula, anche se il presidente del Consiglio dopo due anni di breve ma intensa esperienza governativa avrà sviluppato le adeguate difese immunitarie. E d’altronde è nota la ... Leggi su ilfattoquotidiano

AndreaOrlandosp : Non vado a Capalbio. Non paragono il Papa a Conte ma credo di saper riconoscere quando si segna un punto. Se per me… - bendellavedova : Caro @nzingaretti, altro che idee chiare: scorsa settimana PD, votando con Salvini, Meloni e 5S, ha bocciato risolu… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: IL CARRO DEL VINCITORE 'Il profluvio di complimenti, al premier da parte degli 'impensabili' furbi è sospetto' [LEGGI] htt… - ilfattoblog : IL CARRO DEL VINCITORE 'Il profluvio di complimenti, al premier da parte degli 'impensabili' furbi è sospetto' [LEG… - clikservernet : Caro Conte, attenzione ai complimenti: possono essere insidiosi e ambivalenti -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Conte Caro Conte, attenzione ai complimenti: possono essere insidiosi e ambivalenti Il Fatto Quotidiano Caro Conte, attenzione ai complimenti: possono essere insidiosi e ambivalenti

Da un canto c’è il profluvio di complimenti, felicitazioni, lodi sperticate da parte degli “impensabili” furbi che vogliono salire sul carro del vincitore da cui saggiamente gli consigliano di prender ...

Turrini a CM: 'Elkann affidi la Ferrari ad Agnelli. Scudetto alla Juve? È strano. Conte antipatico, ma lo sconfitto è Lotito'

Caro Leo Turrini, vogliamo cominciare dal sale o dallo zucchero? “Dal dolce del nono scudetto consecutivo della Juve. Una impresa storica, che merita di essere ...

Da un canto c’è il profluvio di complimenti, felicitazioni, lodi sperticate da parte degli “impensabili” furbi che vogliono salire sul carro del vincitore da cui saggiamente gli consigliano di prender ...Caro Leo Turrini, vogliamo cominciare dal sale o dallo zucchero? “Dal dolce del nono scudetto consecutivo della Juve. Una impresa storica, che merita di essere ...