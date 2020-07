“Non posso, mi voglio disintossicare”. La decisione coraggiosa di Nina Moric. Cosa succede nella sua vita (Di martedì 28 luglio 2020) Modella e showgirl tra le più ammirate e “paparazzate” Nina Moric è stata per anni al centro del mondo del gossip italiano. Ora però vuole fare un passo indietro e ha già fatto sapere che non parteciperà alla prossima stagione del Grande Fratello Vip. La produzione del reality condotto da Alfonso Signorini, capace di raggiungere il 20% di preferenze dei telespettatori nell’ultimo anno, sta lavorando all’edizione 2020 e ha già dovuto incassare un no piuttosto pesante. La motivazione appare, però, piuttosto sorprendente considerando il personaggio: “Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare”. Dunque il dado è tratto, non si torna indietro. Parliamo di Nina ... Leggi su caffeinamagazine

