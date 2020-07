Monchu Sassuolo: trattativa per il capitano del Barcellona B (Di mercoledì 29 luglio 2020) Monchu Sassuolo: i neroverdi hanno avviato una trattativa con il Barcellona per il centrocampista classe ’99 Il Sassuolo ha avviato una trattativa con il Barcellona per Monchu, centrocampista classe ’99 e capitano della formazione B blaugrana. Come riportato da Sky Sport, l’ottimo rapporto tra le società può favorire un rapido accordo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo punta il capitano del Barcellona B #Monchu: la situazione - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Sassuolo punta il capitano del Barcellona B #Monchu: la situazione - valdiviamiguel4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Sassuolo punta il capitano del Barcellona B #Monchu: la situazione - Teo__Visma : Dopo #Marlon un anno fa, ora il #Sassuolo ci prova per #Monchu, capitano del Barca B. Se lo chiudono potrebbero da… - JuveKomal : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Sassuolo punta il capitano del Barcellona B #Monchu: la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Monchu Sassuolo Monchu Sassuolo: trattativa per il capitano del Barcellona B Calcio News 24 Sassuolo, arriva il colpo dal Barcellona

Come riportato da Sky Sport il club neroverde potrebbe presto chiudere un altro acquisto dalla Liga. Il capitano del Barca B, si chiama Ramón Rodríguez Jiménez, detto Monchu, potrebbe arrivare in Seri ...

Come riportato da Sky Sport il club neroverde potrebbe presto chiudere un altro acquisto dalla Liga. Il capitano del Barca B, si chiama Ramón Rodríguez Jiménez, detto Monchu, potrebbe arrivare in Seri ...