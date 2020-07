Il Tar: via il segreto di Stato sul Covid, i cittadini devono poter leggere i verbali (Di martedì 28 luglio 2020) Cade il segreto di Stato sul Covid. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai giuristi della Fondazione Einaudi secondo cui «i verbali che contengono le valutazioni operate dal Comitato Tecnico Scientifico che hanno giustificato le misure restrittive di diritti e libertà di rango costituzionale, imposte agli italiani – si legge in una nota -, devono essere pubblicati e aperti a tutti». Leggi su vanityfair

