Il Mattino: Ancelotti vuole Allan all’Everton (Di martedì 28 luglio 2020) Carlo Ancelotti vuole portare Allan all’Everton. L’indiscrezione è riportata da Il Mattino, che spiega come l’interesse del club inglese per il brasiliano sia molto concreto. Il Napoli dunque attende che il primo passo sia fatto dai Toffees. Il Napoli aspetta solo un’offerta ufficiale da parte del club inglese per poi iniziare ad intavolare la trattativa. L'articolo Il Mattino: Ancelotti vuole Allan all’Everton ilNapolista. Leggi su ilnapolista

