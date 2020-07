Fuorigrotta (Napoli) – Tragico incidente tra due scooter: muore giovane 21enne (Di martedì 28 luglio 2020) Drammatico incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, zona ovest di Napoli. Non c’è stato nulla da fare per il giovane, 21 anni, era in sella al suo scooter, un Honda Sh, quando si è scontrato frontalmente con un altro motorino. Gravissimo incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, zona ovest di Napoli. Non c’è stato nulla … Leggi su periodicodaily

JJRUSSIAN66 : Care @PosteNews è accettabile che in periodo Covid si debba fare per forza la fila e non si possa prenotare un tick… - Vittoriog82 : La #Juve è l’Italia e il mondo. Il Napoli è Fuorigrotta e Posillipo. #Differenze - ZPeppem : RT @muoversincampan: Sulla Tangenziale di Napoli traffico rallentato tra Vomero e Fuorigrotta per veicolo in avaria verso Pozzuoli #27lugli… - muoversincampan : Sulla Tangenziale di Napoli traffico rallentato tra Vomero e Fuorigrotta per veicolo in avaria verso Pozzuoli… - TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato Tangenziale Napoli Traffico Rallentato tra Vomero e Fuorigrotta per veicolo in avaria -