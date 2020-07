Serie A, classifica marcatori: Immobile a -2 da Higuain (Di lunedì 27 luglio 2020) Mancano due giornate al termine della Serie A, ed è ancora da stabilire il vincitore della classifica marcatori. Immobile ha tre reti di vantaggio su Ronaldo La lotta per il campionato si è conclusa, quella per la qualificazione in Champions League anche. Quando mancano due giornate al termine della Serie A, restano da stabilire alcuni verdetti, tra cui l’ultima squadra che verrà retrocessa in Serie B e la classifica marcatori. Riguardo a quest’ultima restano ancora due giocatori in corsa per il titolo di capocannoniere, Immobile e Cristiano Ronaldo. A 180 minuti dal termine, l’attaccante della Lazio ha tre reti di vantaggio sul fuoriclasse bianconero. Decisiva la tripletta che ... Leggi su zon

