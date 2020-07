Napoli, l’ex Ancelotti ottimista: “Col Barcellona se la può giocare” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli contro il Barcellona se la può giocare. È questo il pensiero di Carlo Ancelotti, ex tecnico degli azzurri, in vista della sfida tra i blaugrana e la formazione partenopea, per il ritorno degli ottavi di Champions League. “Dobbiamo considerare che si gioca in un ambiente diverso e un calcio diverso. Tutto è possibile. Il Barcellona ha avuto e ha molti problemi e il Napoli se la può giocare. La Champions riparte senza una squadra favorita, c’è molta incertezza anche lì e le italiane si possono giocare le loro carte”, ha spiegato l’allenatore dell’Everton a Radio anch’io sport. Ancelotti poi torna anche sulla sua esperienza finita anzitempo all’ombra del Vesuvio: ... Leggi su anteprima24

