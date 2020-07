Juventus campione d’Italia, i rimpianti dei perdenti: le lacrime di Conte, la caciara di Lotito e l’ammuina di De Laurentiis (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Inter di Conte, la Lazio di Lotito, il Napoli di De Laurentiis (e Ancelotti). Come sempre, se la Juventus ha vinto tutti gli altri hanno perso. Stavolta è solo uno “scudetto di cartone”, che arriva al termine di una stagione irrimediabilmente segnata e probabilmente anche falsata dal coronavirus. Dovrebbe far soffrire meno chi è arrivato dietro, invece è proprio il contrario: il rimpianto non è non aver vinto un campionato che non conta quasi nulla. È non essere riusciti a battere la Juve nemmeno nell’anno in cui era possibile farlo. Per anni si è detto: il dominio bianconero finirà quando ci sarà una rivale all’altezza, ma anche quando calerà la Juve, perché finché i bianconeri saranno una corazzata da 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano

UEFAcom_it : La Juventus è Campione d'Italia 2019/20 ?????? Complimenti, @juventusfc ???? #UCL - UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - OptaPaolo : 9 - La #Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cin… - Tyrian3 : RT @OptaPaolo: 9 - La #Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cinque maggi… - GiodiceMatty_ : RT @UEFAcom_it: Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ?? ?? https… -