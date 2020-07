Sale la tensione sul Mes. La maggioranza resta divisa (Di domenica 26 luglio 2020) Sul Mes la maggioranza continua a dividersi e i toni dei leader si fanno di giorno in giorno piu' accesi: ieri Vito Crimi ha stigmatizzato l'insistenza del Partito Democratico nel chiedere il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità. E oggi è il vice ministro M5s allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, a tornare sul tema: "Non metto il carro davanti ai buoi, oggi non serve", dice durante il suo intervento alle Olimpiadi delle Idee, la due giorni del M5s che si sviluppa al Villaggio Rousseau. Un dibattito sterile nei risultati, sottolinea Buffagni, che richiama alla memoria lo scontro sulla Tav del precedente governo gialloverde. Un precedente niente affatto incoraggiante se è vero che il voto del Senato sulle mozioni per la riapertura dei cantieri della Torino-Lione misero in evidenza la distanza tra le due anime del Conte I e furono ... Leggi su agi

