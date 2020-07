Reggina, Lafferty si presenta: “Voglio portare la squadra in Serie A, io con il Palermo…” (Di domenica 26 luglio 2020) Kyle Lafferty è un nuovo giocatore della Reggina.Nella giornata di ieri, l'attaccante nord-irlandese ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club amaranto neopromosso in Serie B per i prossimi due anni. "Non nascondo la mia grande emozione, cercherò di contribuire a portare la squadra in Serie A, come ho contribuito a Palermo. E’ il desiderio di tutti. La Reggina è una grande società, merita il palcoscenico più alto del calcio. E' una sfida non indifferente, lo so bene dopo la mia prima esperienza col Palermo. Il mio desiderio era anche quello di tornare in Italia, ringrazio il presidente Gallo", ha dichiarato il classe 1987, presentato alla stampa."Posso ricoprire ... Leggi su mediagol

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'La presentazione ieri al #Granillo. #Lafferty: «Qui per riportare la #Reggina in alto»' - reggiotv : Reggina, ufficiale Lafferty - infoitsport : Calciomercato Reggina, UFFICIALE | Ecco Kyle Lafferty! - infoitsport : Una vita da Kyle Lafferty, il folle Dylan Gol alla Reggina - infoitsport : Reggina, primo messaggio social di Lafferty: ''Quanti gol nella prossima stagione?'' -