Coronavirus, scatta l'allarme in Corea del Nord: ecco il primo caso (Di domenica 26 luglio 2020) Scoppia l'allarme Coronavirus anche in Corea del Nord. Nel paese governato da Kim Jong-Un è stato segnalato il primo caso. Si estende sempre di più l'epidemia da Coronavirus nel mondo, con il primo caso segnalato perfino in Corea del Nord. In quello che è uno dei paesi più misteriosi al mondo, nella giornata di ieri …

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta Coronavirus Romania: record di contagi, scatta la quarantena Corriere della Sera Coronavirus, analisi sui migranti a Lampedusa: in 25 positivi ai test sierologici, ma i primi 10 tamponi sono negativi

Accertamenti nell'hotspot di Lampedusa dove 25 migranti sono risultati positivi al test sierologici. "Per i pazienti in questione - ha spiegato la Regione in una nota - è scattata la verifica attraver ...

Coronavirus, primo caso ufficiale in Corea del Nord: scatta lockdown

(LaPresse/AP) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha posto la città di Kaesong, vicino al confine con la Corea del Sud, sotto il completo lockdown dopo che una persona è stata trovata con sospetti ...

