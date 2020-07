Barbara D’Urso in Senza veli a bordo piscina | «Che fisico da urlo | sei pazzesca!»

Barbara D’Urso in topless a bordo piscina: «Che fisico da urlo, sei pazzesca!» (Di domenica 26 luglio 2020) La regina indiscussa di Canale 5, Barbara D’Urso, dopo un anno di lavoro molto intenso, ha deciso di staccare la spina e di godersi l’estate 2020. Ogni giorno la conduttrice Tv condivide con i suoi numerosi follower alcuni momenti della sua vacanza e tra uno scatto e l’altro ha deciso di regalare loro il primo Senza veli della stagione. Non c’è nulla da fare, Barbara D’Urso in Senza veli a oltre 60 anni può fare invidia a moltissime ventenni. La sua innata sensualità non è passata minimamente inosservata. Uno scatto artistico che ha scatenato la fantasia dei suoi numerosi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Barbara D’Urso oggi in tenera ... Leggi su urbanpost

ElisaSiragusano : @Kardashel Barbara D'Urso e il gf). A te niente leva e niente aggiunge, in più leggo di 'sessualizzazione' per degl… - 6RENZ : @Marinotoma @ChiodiDonatella Perché invece di Garibaldi coi 1000, i siciliani si sono ritrovati Salvini con Barbara D'Urso. - robba07 : @lasoncini Vedi anche il Corriere in versione Barbara D'Urso - Notiziedi_it : Barbara d’Urso solo in mutandine e cappello: fan in visibilio su Instagram - Barbaradany79 : @Precarioillumi1 È Barbara D’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia