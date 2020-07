Riapertura Scuola, Mancano Collaboratori Scolastici (Di sabato 25 luglio 2020) Manca poco tempo alla Riapertura della Scuola. Le criticità sono molte e i presidi richiamano l’attenzione sulla mancanza di Collaboratori Scolastici. Le misure di sicurezza che si adotteranno al rientro a Scuola necessiteranno un maggior controllo da parte dei Collaboratori Scolastici, che non sono abbastanza. I sindacati richiedono un organico aggiuntivo perché ci sono molte attività da svolgere, tra sanificazione delle aule, controllo degli studenti fuori dalle classi e agli ingressi. Si parla di 21 mila posti mancanti, un numero piuttosto importante. Leggi su youreduaction

