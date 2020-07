Bimbo morto cadendo in un pozzo a Gorizia, 14 avvisi di garanzia (Di sabato 25 luglio 2020) commenta Quattordici avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura ad altrettanti indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, nell'inchiesta sulla morte del 12enne caduto in un ... Leggi su tgcom24.mediaset

