Soldi Ue, la task force di Conte non piace neanche al Pd. Verso Commissione bicamerale (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – L’idea di Giuseppe Conte di una task force per gestire i 209 miliardi Ue del Recovery fund non piace a gran parte della maggioranza giallofucsia e men che mai all’opposizione. Pezzi di Pd, Italia Viva e non solo chiedono una Commissione bicamerale o comunque che la gestione sia politica e che passi per il Parlamento. Tra le ipotesi, inizialmente si era pensato a una cabina di regia interministeriale – coinvolgendo i dicasteri di Economia, Sviluppo economico e Infrastrutture – presieduta dal premier. Ma anche gli altri ministeri vogliono essere della partita – a partire da Sanità e Istruzione -, visti i Soldi in ballo (inoltre a conti fatti resterebbe fuori Iv). Pertanto ha preso piede l’ipotesi di una ... Leggi su ilprimatonazionale

Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito in Parlamento sugli esiti del Consiglio europeo, che ha confermato un Recovery Fund da 750 miliardi per far fronte all'emergenza coronavirus ...

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, del Pd, aveva appena tradotto in politica interna i risultati del lungo e tormentato Consiglio Europeo vantando il “rafforzamento” del governo in carica e ...

