Moonbird avvista un gommone con 110 persone a bordo | ' La gente è nel panico e chiede aiuto'

Dopo essere entrato in contatto con Alarm Phone questa mattina, il gommone con almeno 110 persone a bordo è stato avvistato da Moonbird, l'aereo della Ong Sea Watch: "La gente è nel panico e chiede ai ...L'aereo Moonbird di Sea Watch ha avvistato il gommone in contatto con Alarm Phone che stamani ha lanciato l'sos: "110 vite a rischio nella zona Sar maltese". Il gommone partito dalla Libia è in diffic ...