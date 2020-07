Mike Tyson torna sul ring (Di venerdì 24 luglio 2020) A 15 anni dal suo ritiro dal professionismo, Mike Tyson, uno dei più famosi pugili di sempre, salirà di nuovo sul ring e tornerà a disputare un incontro di boxe. L’incontro si terrà il 12 settembre a Los Angeles e sarà di esibizione, cioè non assegnerà nessun titolo. Contro Tyson ci sarà Roy Jones Jr., pluricampione del mondo in diverse categorie di peso (per quattro volte nei pesi mediomassimi) tra gli anni Novanta e Duemila. Tyson oggi ha 54 anni e non disputa un incontro di boxe dal 2005, quando perse contro l’irlandese Kevin McBride in quella che fu la sua sesta sconfitta in 58 incontri disputati. Iron Mike aveva lasciato intravedere un suo ritorno qualche mese fa quando in un breve filmato postato sul suo ... Leggi su linkiesta

