Cassa integrazione, licenziamento e Naspi anticipata per apertura partita Iva (Di venerdì 24 luglio 2020) Per chi ha perso il lavoro ed è percettore di Naspi esiste la possibilità, se si intende avviare attività di impresa o di lavoro autonomo, di richiedere la Naspi in forma anticipata in un’unica soluzione. Questa possibilità, tra l’altro non è vincolata dai limiti di reddito sul lavoro autonomo e non implica la perdita della prestazione neanche in caso di contratti di collaborazione ma presuppone che non si sottoscrivano contratti di lavoro subordinato. Naspi anticipata: chiarimenti Due lettori hanno posto delle domanda relativamente alla Naspi anticipata in caso di apertura di partita Iva. Cercherò, di seguito, di fornire i chiarimenti necessari in merito. BuongiornoDesidero sapere . ... Leggi su notizieora

