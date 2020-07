13 suore muoiono nello stesso convento (Di venerdì 24 luglio 2020) 13 suore muoiono nello stesso convento. Un focolaio di Covid ha fatto una vera e propria strage di anziane sorelle. Ecco cos’è successo Un focolaio di Coronavirus accesosi all’interno di un convento ha portato via la vita a 13 suore. Una vera e propria strage di anziane sorelle a Livonia, in Michigan (Usa). Quando sono … L'articolo 13 suore muoiono nello stesso convento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AdriJuve64 : #USA Coronavirus, focolaio fa strage dentro un convento: 13 suore muoiono in pochi mesi - GINA32451015 : RT @leggoit: #Coronavirus, focolaio fa strage dentro un convento: 13 #suore muoiono in pochi mesi - leggoit : #Coronavirus, focolaio fa strage dentro un convento: 13 #suore muoiono in pochi mesi - ValentinaInLA : 13 suore di un convento nel Michigan muoiono in un mese per #Covid-19. Altre 18 sono positive. ?@RaiNews? ?… -