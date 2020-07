Titolare arrestato per droga, il Questore sospende la licenza ad una Tabaccheria alla Garbatella (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 20 luglio scorso è stato notificato un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni al Titolare di una Tabaccheria ubicata nei pressi della fermata metro Garbatella. Il provvedimento, emesso dal Questore di Roma, è stato adottato, poiché il 20 febbraio il Titolare era stato arrestato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Lo rende noto la Questura di Roma. Titolare arrestato per droga, il Questore sospende la licenza ad una Tabaccheria alla Garbatella su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

