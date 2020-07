Salernitana-Empoli in tv: data, orario e come vederla in streaming Serie B 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Salernitana-Empoli, match della trentaseiesima giornata di Serie B 2019/2020. Il fischio d’inizio di questa partita che vede in campo settima e nona classificata è in programma alle 21:00 di venerdì 24 luglio nella cornice dello Stadio Arechi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live testuale fino al triplice fischio dell’arbitro. Leggi su sportface

salernocitta : Salernitana – Empoli diretta da Davide Ghersini di Genova - TuttoSalerno : EMPOLI - Marino: 'In questo momento c'è poco da pensare. Conosciamo il valore della Salernitana' - EmpoliCalcio : Le parole di mister Marino alla vigilia di Salernitana-Empoli su #EmpoliFootballChannel ?????? - SalernoSport24 : ?? Verso Salernitana-Empoli: i precedenti nelle sfide a Salerno - - GGiglio99 : Ascoli Brescia* Chievo Cittadella Cosenza Cremonese Crotone Empoli Entella Frosinone Juve Stabia Monza** Perugia Pe… -