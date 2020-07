Meloni,o proposte nero su bianco o non voto scostamento (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - "O il governo mette nero su bianco cosa vuole fare con queste risorse o io non voto proprio niente: i soldi degli italiani, soprattutto quando si tratta di debiti fatti sulle ... Leggi su corrieredellosport

Dicano cosa vogliono fare e poi dirò loro se voto o no lo scostamento di bilancio". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni a Radio Anch'io. "Finora - ha ricordato - noi siamo stati responsabili ...

Scostamento di bilancio di 25 miliardi: i paletti di Salvini e Meloni per il voto a favore

ROMA – Fisco, scuola e disabilità sono le condizioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per il voto allo scostamento ... dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano le nostre proposte. Due ...

