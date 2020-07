Lutto nel mondo del calcio, è morto “Il Mago”: scoprì Lentini, Vieri e Dino Baggio (Di giovedì 23 luglio 2020) Lutto nel mondo del calcio. Nelle ultime ore è venuto a mancare Sergio Vatta (82 anni), soprannominato “Il Mago“. Era chiamato così per aver reso grande il settore giovanile del Torino, di cui entrò a far parte nel 1976 dopo una modesta carriera da calciatore. Nel settore giovanile granata scoprì e lanciò gente del calibro di Christian Vieri, Dino Baggio, Sandro Cois, Benny Carbone, Gian Luigi Lentini, Roberto Cravero, Giuseppe Pancaro, Diego Fuser. Vinse, sempre con i giovani del club piemontese, due campionati Berretti, due Primavera, sette Coppe Italia Primavera e quattro tornei di Viareggio. Negli anni successivi entrò a far parte delle selezioni giovanili della Nazionale (1991-1998), prima di ricoprire lo ... Leggi su calcioweb.eu

IlmsgitSport : Lutto nel mondo del calcio: è morto Sergio #Vatta - ilmessaggeroit : Lutto nel mondo del calcio: è morto Sergio #Vatta - TuttoIlToro : ?? Lutto nel mondo granata. È mancato all’età di 82 anni Sergio #Vatta, storico allenatore delle Giovanili granata f… - CesareGerbino : RT @toropuntoit: Lutto nel mondo del #Toro: addio a #SergioVatta - zizionice : RT @toropuntoit: Lutto nel mondo del #Toro: addio a #SergioVatta -