Furto a lieto fine: rubati ma subito recuperati i cimeli di Senna (Di giovedì 23 luglio 2020) Rubate e ritrovati i cimeli di Ayrton Senna. Negli anni un appassionato astigiano, Claudio Giovannone, aveva messo insieme una importante collezione del suo idolo tre volte campione del mondo di F1 ... Leggi su gazzetta

Rino91501751 : RT @Gazzetta_it: Furto a lieto fine: rubati ma subito recuperati i cimeli di Senna #Formula1 #AyrtonSenna - morenoAlmare : RT @Gazzetta_it: Furto a lieto fine: rubati ma subito recuperati i cimeli di Senna #Formula1 #AyrtonSenna - IurySouza : RT @Gazzetta_it: Furto a lieto fine: rubati ma subito recuperati i cimeli di Senna #Formula1 #AyrtonSenna - Gazzetta_it : Furto a lieto fine: rubati ma subito recuperati i cimeli di Senna #Formula1 #AyrtonSenna -

Ultime Notizie dalla rete : Furto lieto

La Gazzetta dello Sport

Il commerciante Vanzo non denuncia ma scrive sul web: «Il ragazzo è venuto a pagare la felpa, ha capito la lezione» GORIZIA Un reato penale commesso da un adolescente, trasformato in una lezione di v ...Un lieto fine per la vicenda del presunto furto d’erba. Alle 16 di oggi pomeriggio infatti il cittadino di Arzignano che aveva diffuso su facebook il video dei tre ragazzi si è presentato al Parco del ...