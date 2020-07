Covid-19 e ricerca: SEA collabora alla validazione del Test Rapido Salivare per la diagnosi (Di giovedì 23 luglio 2020) SEA partecipa a un progetto finalizzato a Testare e validare l’utilizzo del Test Rapido Salivare per l’individuazione del Covid-19 Parte oggi il progetto sperimentale che SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, ha deciso di portare avanti insieme all’Università dell’Insubria per Testare e validare l’utilizzo del Test Rapido Salivare per l’individuazione del Covid-19. La sperimentazione coinvolgerà i dipendenti SEA, su base volontaria, e prevede Test Salivare e toccatura lacrimale. Entrambe le procedure innovative sono state sviluppate nei laboratori dell’Ateneo di Varese. SEA ha deciso di partecipare a questa ... Leggi su tpi

