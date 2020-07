Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest dedicato alle frontiere (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche in piena estate il Wired Next Fest 2020 prosegue. Dopo l’esordio con la due giorni di Health e gli appuntamenti a tema sostenibilità e open innovation, il più grande evento italiano gratuito dedicato all’innovazione prosegue oggi giovedì 23 luglio con un ricco palinsesto dedicato alle frontiere. Il motivo di questo tema? Nel mondo post-pandemico si dovrà sempre più tenere in considerazione ciò che al momento ci sembra il futuro, per ripartire spingendoci in avanti e portando la scienza, la tecnologia e la società tutta fino alla frontiera dell’innovazione. Qui tutto il programma di oggi Dall’intelligenza ... Leggi su wired

SuperQuarkRai : Nuove tecniche in 3D per la mammografia, la disinformazione, come auscultare i vulcani, il documentario alla scoper… - RaiUno : Alla scoperta dell'Asia, il continente più esteso del mondo; nuove tecniche in 3D per la mammografia; come preveder… - amnestyitalia : #Egitto: nella prigione di Tora, dove si trova Patrick Zaki, il giornalista Mohamed Monir si è ammalato di Covid-19… - walterwhiteITA : Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest dedicato alle frontiere - Annaritacutrupi : @TramontiE Ma infatti, cosa aspetta!?!? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa aspetta Pensioni di Invalidità 2020 ultim'ora, arriva l'aumento ma non subito: ecco quando Pensioni Per Tutti "Ponsacco, trattativa a buon punto Ma va chiusa entro fine mese"

Massimo Donati è pronto. L’ex presidente del Ponsacco insieme ad altri imprenditori locali aspetta soltanto che sia raggiunto l’accordo con Isabella Lelli, il custode giudiziario nominata a suo tempo ...

Porti: Genova, ok alla fusione dei terminal Psa e Sech

Doppio via libera per il risiko delle partecipazioni nel porto di Genova. Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale ha approvato la fusione fra Psa e Se ...

Massimo Donati è pronto. L’ex presidente del Ponsacco insieme ad altri imprenditori locali aspetta soltanto che sia raggiunto l’accordo con Isabella Lelli, il custode giudiziario nominata a suo tempo ...Doppio via libera per il risiko delle partecipazioni nel porto di Genova. Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale ha approvato la fusione fra Psa e Se ...