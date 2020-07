Sfera Ebbasta a Fregene per uno show privato: stabilimento chiuso per assembramento (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'arrivo di Sfera Ebbasta a Fregene non era stato pubblicizzato né comunicato al pubblico proprio per evitare problemi con gli assembramenti. Il trapper, infatti, si doveva esibire per poche persone in forma privata al Gilda On The Beach durante la serata del 15 luglio. Tuttavia poco dopo l'inizio del concerto di Gionata un gruppo di ragazzini, probabilmente per partecipare meglio al concerto del loro idolo, si sono assembrati sotto il palco e alcuni di loro erano sprovvisti di mascherina. La notizia è arrivata subito al commissariato di Fiumicino che ha fatto scattare i controlli dai quali è emerso, infatti, che durante lo spettacolo privato di Sfera Ebbasta a Fregene era in atto una violazione delle normative di sicurezza anti COVID-19. Il ... Leggi su optimagazine

djCFerretti : ‘DrefGold,Sfera Ebbasta - Elegante (ELEVEN & Cristian Ferretti Bootleg)’ su #SoundCloud #np - _DAGOSPIA_ : STESSA CALCA, STESSO MARE-A FREGENE CHIUSO LO STABILIMENTO ‘DOPO IL CONCERTO DI SFERA EBBASTA… - Humlumlum : Eccomi qua sentire non ironicamente Sfera Ebbasta - romi_andrio : RT @domenicomarock: Sfera Ebbasta o Sfera Comejepare? Mentre i tour degli artisti sono sospesi e possono ricominciare solo seguendo regole… - radiofmfaleria : Shablo, Geolier, Sfera Ebbasta - M' Manc -