Reggio Audace Bari, un gol di Kargbo regala la Serie B agli emiliani (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Reggio Audace può festeggiare il ritorno in Serie B: un gol di Kargbo contro il Bari ha regalato la cadetteria agli emiliani La Reggio Audace può festeggiare. La finale playoff contro il Bari è finita 1-0 ed è stata decisa da un colpo di testa del talentuoso Kargbo. Annullato anche un gol al Bari, segnato da Antenucci, per un controllo col braccio. I granata s'iscrivono alla B 2020/21 insieme alle già promosse Monza, Vicenza e Reggina.

