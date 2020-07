Probabili formazioni Bologna-Lecce: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Bologna-Lecce con la data, l’orario e le informazioni su come vederla in tv e streaming. Sfida cruciale per gli ospiti nella trentaseiesima giornata di Serie A: da una parte i felsinei che non hanno più nulla da chiedere, dall’altra i salentini che se non vincono rischiano davvero di essere condannati alla retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 17.15 di domenica 26 luglio, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Bologna – Mihajlovic potrebbe effettuare alcuni rotazioni, in primis c’è la possibilità di vedere Barrow prima punta con Palacio che ... Leggi su sportface

genovatoday : Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni: Quagliarella e Pandev a guidare gli attacchi - ArmandoAreniell : Genoa-Inter, le probabili formazioni: torna Lautaro Martinez al fianco di Lukaku - ilbianconerocom : #Rugani con #DeLigt, il ritorno di #Bernardeschi: #Udinese-#Juve, le probabili formazioni - infoitsport : Udinese-Juventus, probabili formazioni: riecco Bernardeschi, Rabiot dal 1' - Franconolicagl1 : RT @CagliariNews24: ?? #LazioCagliari, le probabili formazioni ?? #Zenga alle prese con le pedine del centrocampo -