Juventus-Scudetto | l’Inter frena con la Fiorentina | con l’Udinese basta la vittoria per l’aritmetica

Stavolta il match point è fedele al senso stesso della parola. Non più un match per aumentare in modo considerevole il distacco, ma per farlo in modo definitivo. Alla Dacia Arena la Juventus ha l'occasione per vincere aritmeticamente il suo nono Scudetto consecutivo. Con il contemporaneo pareggio per 0-0 dell'Inter contro la Fiorentina, alla squadra bianconera basta la vittoria sull'Udinese con tre giornate di anticipo per festeggiare il titolo nazionale. Se la Juventus non dovesse riuscire a trionfare in Friuli, l'appuntamento con lo Scudetto sarà invece solo rimandato.

