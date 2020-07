Dipendente di un supermercato di Roma segue e abusa di una 20enne: arrestato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha seguito una giovane cliente fuori dal supermercato, l’ha trascinata in un vicolo e ha abusato di lei. E’ accaduto ieri pomeriggio a Testaccio. Il Dipendente del supermercato, un 50enne, è stato poi arrestato dalla polizia per violenza sessuale. Gli agenti lo hanno raggiunto nel negozio. La ragazza, una 20enne, era riuscita a scappare e aveva dato l’allarme. E’ stata visitata in ospedale e giudicata guaribile con un giorno di prognosi.Il 50enne sarebbe già noto alle forze dell’ordine. E’ stato bloccato dalla polizia all’interno del supermercato dove era ritornato a lavorare. Dopo essere stata visitata in ospedale la ragazza si è recata negli uffici di polizia per sporgere denuncia. Gli agenti hanno avviato ... Leggi su huffingtonpost

