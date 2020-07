Sorelle, quante puntate sono? (Di martedì 21 luglio 2020) Quest’estate Raiuno ripropone la fiction Sorelle, andata in onda nella primavera del 2018 e con protagonista Anna Valle nei panni di una donna, importante avvocato che, dopo anni di assenza, torna a Matera, la sua città natale, per indagare sulla misteriosa scomparsa della sorella. Ma da quante puntate è composto Sorelle? La serie tv, che fa parte di un ciclo di fiction ideato da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è composta da sei puntate, in onda una a settimana dal 21 luglio 2020. Il finale di serie, quindi andrà in onda il 25 agosto. Sorelle, la trama Chiara Silani (Anna Valle) è un avvocato che da tempo vive a Roma. E’ costretta a tornare nella sua città natale, Matera, quando la sorella Elena (Ana Caterina Morariu) scompare in ... Leggi su ascoltitv

rorato_andrea : RT @JohannesBuckler: Ci sono stati giorni con oltre 100 pazienti intubati. E migliaia di morti. Abbiamo perso amici, parenti, padri, madri,… - cassioshinki : Ieri guardando “come sorelle” mi è salita una rabbia incredibile quando la mamma della rossa (non ricordo il nome)… - andreastabene_ : Scusate a pranzo con mia madre non riusciamo a darci una risposta: quante e quali sorelle Fendi sono vive e quante… - BrunoMaggi : RT @JohannesBuckler: Ci sono stati giorni con oltre 100 pazienti intubati. E migliaia di morti. Abbiamo perso amici, parenti, padri, madri,… - depi_depi74 : @Gio_Caian @Oleandrobianco_ Quante sorelle hai? -