Impazza il black make up: con la sola matita nera un trucco viso completo! (Di martedì 21 luglio 2020) Non stupitevi, è davvero così: Impazza il black make up! Proprio ora che è estate piena, la pelle abbronzata rende al meglio se accompagnata a colori scuri che risaltano la tintarella al massimo, conferendo al viso una luce profonda e sensuale, E la protagonista è lei: la matita nera, un prodotto intramontabile, presente nel beauty case di ogni donna, il più versatile di tutti i trucchi! Permette di modificare lo sguardo: allunga, ingrandisce, definisce, rimpicciolisce l’occhio. Giocare con lei ad evidenziare o attenuare le caratteristiche del volto è uno dei motivi per cui fa parte dei primi acquisti compiuti da ragazzine, il must have di sempre. Ma non solo! Curiose di scoprire la moda che spopola tra le fashion addicted? Iniziamo! Il ... Leggi su pianetadonne.blog

Si ispira alla stregoneria tradizionale, è un movimento wellness alternativo ed è il nuovo trend di self-care in rete. Sempre più persone si rivolgono a pratiche di guarigione "spirituali" in cerca di ...

