**Coronavirus: Mattarella, 'destino comune, universalità diversa da globalizzazione** (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La pandemia sta dimostrando a tutti che, nel mondo, siamo legati da una sorte comune, e che abbiamo dei pericoli comuni", che vanno quindi inseriti in un contesto di "universalità", che è concetto diverso rispetto a quello di globalizzazione. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto per i 170 anni di 'Civiltà cattolica'. Per il Capo dello Stato occorre perciò "attribuire un sapore di futilità –che risulta tuttora difficile superare e abbandonare– ai motivi di contrasto che invece affannano il mondo. Occorre sviluppare in profondità il discernimento per comprendere in che modo trasferire nei comportamenti concreti e quotidiani questa percezione che si riscontra –piuttosto indefinita– di una condizione e di un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Mattarella Coronavirus, l'abbraccio di Mattarella a Bergamo: "Qui il cuore dell'Italia ferita. Riflettere su ciò che non ha funzionato" la Repubblica Ue, c'è l'accordo sul Recovery Fund. Conte: "L'Italia può ripartire"

Bruxelles, 21 luglio 2020 - Ci sono voluti quattro giorni di trattative e scontri, ma alla fine i 27 dell'Unione europea hanno raggiungo l'accordo sul Recovery Fund che permetterà di far fronte alla c ...

Mattarella: di fronte alla pandemia i motivi di contrasto diventano futili

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio con cui ha accolto lo scorso 9 luglio gli scrittori de La Civiltà Cattolica ha affermato: “La pandemia sta dimostrando a tutti che, nel m ...

Bruxelles, 21 luglio 2020 - Ci sono voluti quattro giorni di trattative e scontri, ma alla fine i 27 dell'Unione europea hanno raggiungo l'accordo sul Recovery Fund che permetterà di far fronte alla c ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio con cui ha accolto lo scorso 9 luglio gli scrittori de La Civiltà Cattolica ha affermato: “La pandemia sta dimostrando a tutti che, nel m ...