Musica e Ricerca si incontrano su un albero: un duetto tra i rami di un cedro secolare [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) “Mai come adesso abbiamo bisogno di più arte e scienza. La Ricerca e l’arte sono spesso sottovalutate, lasciate a se stesse, ma in questo momento storico credo siano le uniche possibilità che abbiamo per poter avere una visione del futuro”: sono parole del trombettista Paolo Fresu protagonista, insieme a Daniele di Bonaventura, al cedro atlantico che domina il cortile del Rettorata dell’Università degli Studi di Perugia e all’Orchestra da Camera di Perugia, del suggestivo concerto Two for Tree and Orchestra che si è svolto il 19 luglio nel capoluogo umbro. Suonando a 12 metri di altezza tra i rami del grande cedro i due musicisti hanno voluto mettere l’albero al centro di una suggestiva narrazione Musicale – che ... Leggi su meteoweb.eu

Antonel57415050 : @roxanagibellini La musica fa sempre compagnia...?????? Intanto persevera nella ricerca di un lavoro...vedrai che prima o poi...?????? - RosarioSparti : Alla ricerca di #EmittRhodes (25 febbraio 1950 – 19 luglio 2020). 'The One Man Beatles', documentario di Cosimo Mes… - cuteboobear_ : @bella_per_baek certo, sono sempre alla ricerca di nuova musica, quindi fai pure - _zoeiam : #MiPrimeraVezConNajwa ho conosciuto @Najwa_Nimri durante la quarantena guardando la casa di carta, ho fatto qualche… - ilReazionario : @FreakManVirtue @lernqueen Amo la musica fuori dal mondo dell'arte

Quando all’opera c’è un regista come Werner Herzog, motivato da un’intensa curiosità per tutto ciò che accade sotto il sole (e nelle tenebre), ma consapevole dell’irriducibile misteriosità della natur ...

Morricone, Piovani ricorda il maestro: «Artista dal multiforme ingegno»

L'assemblea capitolina approva all'unanimità la risoluzione per rinominare l'Auditorium. «Dava sempre il massimo, fiero dei suoi arrangiamenti per Mina» - Ansa /CorriereTv «Artista dal multiforme inge ...

