Milan, meglio la normalità di Pioli o il progetto Rangnick? Il rischio è un rimpianto bis, come con Gattuso (Di lunedì 20 luglio 2020) Se il campionato fosse iniziato a metà giugno, dopo la pausa forzata per il Coronavirus, il Milan sarebbe primo in classifica. Se non ci fosse stata la sciagurata parentesi di Giampaolo, chissà dove sarebbero i rossoneri a questo punto. Se il Milan fosse una squadra normale, Stefano Pioli, principale artefice di questo piccolo miracolo, sarebbe confermato e starebbe già programmando la prossima stagione. Ma, nel bene o nel male, il Milan una squadra normale non è, e Pioli sta finendo il campionato con le valigie in mano, in attesa dell’ennesima rivoluzione. I numeri non mentono: complice il lockdown (ma segnali incoraggianti si erano visti anche prima), il Milan di Pioli in questo momento è forse la miglior squadra della Serie A, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Napoli, Gattuso: "Giocare ogni tre giorni è roba da robot, non da calciatori"

NAPOLI - All'ultimo respiro, il Napoli ritrova il successo dopo due pareggi di fila e risponde alla grande avanzata del Milan in chiave europea ... stata una vittoria importante che ci fa lavorare ...

Milan, messaggio al futuro: Ibra, non è insostituibile

o meglio non è più insostituibile. MESSAGGIO AL FUTURO - Il Milan infatti ha dimostrato che, anche nei momenti in cui Pioli ha tolto Ibrahimovic dal campo, la squadra ha retto il colpo e, anzi, ha ...

