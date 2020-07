La versione aggiornata di Kaspersky VPN Secure Connection garantisce la privacy agli utenti (Di lunedì 20 luglio 2020) (Milano, 20 luglio 2020) - Kaspersky ha esteso le funzionalità di protezione dei dati negli ultimi aggiornamenti della sua versione premium di Kaspersky VPN Secure Connection. La soluzione garantisce agli utenti maggiore privacy su Internet interrompendoil traffico dati di un dispositivo in caso di mancata connessione alla rete VPN (Virtual Private Network). La nuova versione consente inoltre agli utenti di accedere a contenuti online precedentemente non disponibili. Secondo quanto emerso dal recente report di Kaspersky, " Tuttavia, l'efficacia di una soluzione di sicurezza a tutela della privacy dell'utente dipende da molti fattori esterni. Ad ... Leggi su liberoquotidiano

AlexTebi : @ladyonorato Non mi sembri molto aggiornata, visto che l'uomo è stato rilasciato più 3 ore fa, cioè quando hai scri… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Custodia per Nintendo Switch – Younik Case Rigido da Viaggio Versione Agg… - fabyamaru01 : @redxalade Io sono la versione aggiornata ... in genere sparisco anche per settimane intere ?? - sociovero : RT @weakasfuckk: versione aggiornata - weakasfuckk : versione aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : versione aggiornata La versione aggiornata di Kaspersky VPN Secure Connection garantisce la privacy agli utenti Yahoo Finanza Facebook Messenger Mobile ora permette di condividere lo schermo

Tutto quello che dobbiamo fare è assicurarci di avere una versione aggiornata di Facebook Messenger per Mobile. Come funziona la condivisione schermo su Facebook Messenger Mobile Come abbiamo visto, è ...

Halo 3 su PC è il miglior porting nella Master Chief Collection

La Master Chief Collection su PC si arricchisce con un altro grande classico, e l'arrivo di Halo 3 porta con sé prestazioni di altissimo livello, la migliore implementazione di alte frequenze di aggio ...

Tutto quello che dobbiamo fare è assicurarci di avere una versione aggiornata di Facebook Messenger per Mobile. Come funziona la condivisione schermo su Facebook Messenger Mobile Come abbiamo visto, è ...La Master Chief Collection su PC si arricchisce con un altro grande classico, e l'arrivo di Halo 3 porta con sé prestazioni di altissimo livello, la migliore implementazione di alte frequenze di aggio ...