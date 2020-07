Virus, arriva dalla Lombardia a Cosenza e gioca a calcetto: positivo al Covid, finisce in isolamento (Di domenica 19 luglio 2020) Gli assembramenti continuo a essere uno dei problemi principali. Infatti, c'è un nuovo caso di Covid-19 nel comune di Fagnano Castello, nel Cosentino, dove in passato si erano registrati... Leggi su ilmattino

mayehmproject : RT @nandupopusss: Arriva a Gallipoli e dice che il corona virus non esiste ma non vuole immigrati perché ci contagiano con il corona virus.… - tigrelt : RT @ROMINA70672119: É chiaro a tutti il virus arriva dal #Bangladesh. Ma c'è chi ANCORA ingnora il problema!Assurdi! Il Rischio contagio è… - StefanoTardugno : RT @ROMINA70672119: É chiaro a tutti il virus arriva dal #Bangladesh. Ma c'è chi ANCORA ingnora il problema!Assurdi! Il Rischio contagio è… - pierlui78801612 : anche nell'articolo: '... Coronavirus, vanno a feste e aperitivi e contagiano 40 persone: famiglia denunciata per e… - MonicaGipsy : RT @ROMINA70672119: É chiaro a tutti il virus arriva dal #Bangladesh. Ma c'è chi ANCORA ingnora il problema!Assurdi! Il Rischio contagio è… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus arriva Virus, arriva dalla Lombardia a Cosenza e gioca a calcetto: positivo al Covid, finisce in... Il Mattino Alla fine Trump si 'arrende' al coronavirus: d'ora in poi tele-comizi

Il presidente Donald Trump cede al coronavirus che sta dilagando nel mondo e negli Usa annunciando che fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna elettorale non organizzerà più mega raduni ma e ...

Coronavirus, contagi ancora in aumento: 249 di cui 88 sia in Lombardia sia in Veneto | Altri 14 decessi

In Italia ci sono 249 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 237 di venerdì, che nel complesso salgono a 244.216. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi (il giorno prece ...

Il presidente Donald Trump cede al coronavirus che sta dilagando nel mondo e negli Usa annunciando che fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna elettorale non organizzerà più mega raduni ma e ...In Italia ci sono 249 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 237 di venerdì, che nel complesso salgono a 244.216. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi (il giorno prece ...