Un bagno in piscina | poi il malore improvviso | muore a soli 7 anni

Un bimbo è morto a Brescia, all'interno di una piscina del comune lombardo. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male dopo essersi tuffato. Sono stati inutili i soccorsi prestati sul posto. Una vera e propria tragedia che spezza l'armonia di una domenica pomeriggio, all'apparenza all'insegna della serenità e del relax. Un bambino di appena 7 anni.

Un bimbo è morto a Brescia, all’interno di una piscina del comune lombardo. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male dopo essersi tuffato. Sono stati inutili i soccorsi prestati sul po ...

Dugoni, niente rimborsi. «Il Comune intervenga»

Lettera aperta di Federconsumatori al sindaco e all’assessore allo sport: «Il gestore fornisce solo il parco estivo. Spogliatoi e servizi igienici inadeguati» MANTOVA. L’apertura della piscina Dugoni?

